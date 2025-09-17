به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز عصر چهارشنبه در سخنرانی افتتاحیه کنگره بزرگداشت استاد شهریار، با تأکید بر عظمت این شاعر نامدار، وی را تنها یک چهره ادبی ندانست، بلکه پدیدهای فرهنگی و هویتی خواند که با اشعار نافذ و دلنشین خود، موفق به ایجاد پیوندی ناگسستنی بین تمامی اقشار و نسلها شده است.
به گفته اعلمی، گنجینه شعری استاد شهریار، اعم از اشعار فارسی و ترکی، آیینهای است سرشار از مفاهیم متعالی انسانی، میهندوستی عمیق و عشق و ارادت خالصانه به خاندان پیامبر اسلام (ع). وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره استاد شهریار، ایشان را هم «شاعر ملی» و هم «شاعر اسلامی» خواند و تصریح کرد: این تعبیر رهبری به وضوح جایگاه بیبدیل شعر شهریار را در تقاطع فرهنگ ملی و معارف دینی ایران اسلامی نشان میدهد. شعر او هم زبان گویای مردم است و هم ترجمان معارف دینی.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به مسئولیت خطیر نهادهای علمی و دانشگاهی، خاطرنشان کرد: دانشگاهها موظفند با بازخوانی اندیشهها و آثار شخصیتهای بزرگی مثل شهریار، این میراث فکری و ادبی گرانقدر را به نسلهای آینده منتقل کنند. وی افزود: رسالت دانشگاهها فراتر از انتقال دانش محض است و پرورش روحیه نقاد، پاسداشت سرمایههای فرهنگی و بسترسازی برای نوآوری و خلاقیت را نیز در بر میگیرد.
اعلمی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توسعه پژوهشهای میانرشتهای در حوزۀ ادبیات تأکید کرد و گفت: امروزه ادبیات با بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال، عرصههای پژوهشی کاملاً جدیدی را تجربه میکند و ما نیز باید از این ظرفیتها برای غنیسازی مطالعات ادبی و توسعهٔ پژوهشها بهره ببریم.
وی همچنین با برشمردن قابلیتهای دانشگاه در عرصه تولید محصولات فرهنگی، اظهار داشت: حامیگری دانشگاه در حوزههای علوم انسانی و ادبیات میتواند منجر به خلق محصولات هنری و فرهنگی ارزشمندی شود. راهاندازی پلتفرمهای دیجیتال انتشار آثار، ایجاد بانکهای اطلاعاتی تخصصی ادبی و توسعه نرمافزارهای بومی، از جمله ابتکارهایی هستند که میتوانند در قالب شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای دانشگاهی محقق شوند.
در پایان اعلمی با جمعبندی سخنان خود، میراث استاد شهریار را نه تنها یادگاری از گذشته، بلکه مأموریتی برای ساختن آیندهای روشن توصیف کرد؛ آیندهای که در آن دانشگاه، فرهنگ و نوآوری همراه و همگام یکدیگر حرکت میکنند و شعاع نورانی اشعار شهریار، چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود.
شایان ذکر است این کنگره، فرصتی مغتنم برای واکاوی ابعاد گوناگون زندگی پربار و آثار جاودان استاد شهریار و همچنین تبیین نقش بیبدیل دانشگاهها در ترویج و صیانت از این گنجینهٔ ارزشمند فرهنگی و ادبی کشور بود.
نظر شما