۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

ورزشگاه یادگار منقش به تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری آذربایجان

تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های شاخص استان در ورزشگاه یادگار امام تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده در بازدید از ورزشگاه ۷۰ هزار نفری یادگار امام بیان کرد: ورزشگاه یادگار امام تبریز برای نخستین‌بار منقش به ۲۴ تابلو معرفی جاذبه‌های شاخص گردشگری استان در ابعاد ۲ در ۳ و ۳ در ۴ شده است؛ حرکتی که با هدف درآمیختن شور و هیجان ورزش با معرفی گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت این ابتکار گفت: بازی‌های آسیایی و حضور پرشمار تماشاگران، فرصتی بی‌بدیل برای نمایش ظرفیت‌های گردشگری استان به شمار می‌رود و ما با بهره‌گیری از این موقعیت می‌توانیم آذربایجان‌شرقی را بیش از پیش در ابعاد ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

او با اشاره به هم‌افرایی مابین ورزش و معرفی جاذبه‌های گردشگری افزود: گردشگری ورزشی یکی از شاخه‌های مهم این صنعت است که با ایجاد هم‌افزایی میان رویدادهای ورزشی و معرفی جاذبه‌های گردشگری، می‌تواند به توسعه اقتصادی و فرهنگی استان منجر شود.

حمزه‌زاده تصریح کرد: نگاه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به گردشگری ورزشی نگاهی راهبردی و آینده‌محور است، چرا که این حوزه قادر است هم‌زمان هم گردشگری را رونق دهد و هم هویت ورزشی و فرهنگی آذربایجان‌شرقی را در سطحی گسترده‌تر معرفی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی در پایان از همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان قدردانی کرد و گفت: این همراهی ارزشمند نشان داد که تعامل دستگاه‌ها می‌تواند نتایجی چشمگیر در حوزه معرفی استان و ارتقای جایگاه آن در سطح کشور و حتی فراتر از آن به همراه داشته باشد.

