به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده در بازدید از ورزشگاه ۷۰ هزار نفری یادگار امام بیان کرد: ورزشگاه یادگار امام تبریز برای نخستین‌بار منقش به ۲۴ تابلو معرفی جاذبه‌های شاخص گردشگری استان در ابعاد ۲ در ۳ و ۳ در ۴ شده است؛ حرکتی که با هدف درآمیختن شور و هیجان ورزش با معرفی گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت این ابتکار گفت: بازی‌های آسیایی و حضور پرشمار تماشاگران، فرصتی بی‌بدیل برای نمایش ظرفیت‌های گردشگری استان به شمار می‌رود و ما با بهره‌گیری از این موقعیت می‌توانیم آذربایجان‌شرقی را بیش از پیش در ابعاد ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

او با اشاره به هم‌افرایی مابین ورزش و معرفی جاذبه‌های گردشگری افزود: گردشگری ورزشی یکی از شاخه‌های مهم این صنعت است که با ایجاد هم‌افزایی میان رویدادهای ورزشی و معرفی جاذبه‌های گردشگری، می‌تواند به توسعه اقتصادی و فرهنگی استان منجر شود.

حمزه‌زاده تصریح کرد: نگاه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به گردشگری ورزشی نگاهی راهبردی و آینده‌محور است، چرا که این حوزه قادر است هم‌زمان هم گردشگری را رونق دهد و هم هویت ورزشی و فرهنگی آذربایجان‌شرقی را در سطحی گسترده‌تر معرفی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی در پایان از همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان قدردانی کرد و گفت: این همراهی ارزشمند نشان داد که تعامل دستگاه‌ها می‌تواند نتایجی چشمگیر در حوزه معرفی استان و ارتقای جایگاه آن در سطح کشور و حتی فراتر از آن به همراه داشته باشد.