فیاضی: بلاتکلیفی روند احداث سد کلاسر پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت فیاضی ظهر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از روند احداث سد کلاسر طی سال‌های گذشته اظهار کرد: این روند با توجه به اهمیت حیاتی تکمیل این سد باید پایان یابد و در اولویت برنامه‌های مدیریت امور آب استان قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت این سد در تأمین آب، توسعه کشاورزی و پایداری اقتصادی شهرستان بخصوص مناطق مرزی موران افزود: این پروژه سال‌ها به دلایل مختلف متوقف مانده، اما بخاطر اینکه همه ساله ۶ ماه از سال در بخش مرزی موران با تنش آبی مواجه هستیم دیگر نباید معطل بماند و بجای وعده‌های مکرر برای شروع مجدد، با اراده‌ای قاطع باید آن را وارد فاز عملیاتی کرد.

فرماندار گرمی با بیان اقدامات انجام‌شده از ابتدای مسئولیتش یادآور شد: طی ماه‌های گذشته چندین جلسه استانی و شهرستانی با مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان و مدیر عامل این شرکت برگزار و بارها موضوع را به‌صورت حضوری و تلفنی پیگیری کرده‌ام تا مسیر پیشرفت آن هموار شود اما هر بار به بهانه تأمین اعتبار، چنین به نظر می‌رسد که اراده جدی برای ساخت این سد از سوی متولیان وجود ندارد.

فیاضی تاکید کرد: قابل پذیرش نیست چنین پروژه‌ای که مردم بیش از ۱۳ سال است چشم‌انتظار تکمیل آن هستند همچنان در بلاتکلیفی است و اثر مستقیمی بر زندگی و معیشت آن‌ها دارد.

وی بر فاصله معنادار میان وعده‌ها و واقعیت تأکید و به موضوع انتقال آب سد عمارت به مناطق دیگر نیز اشاره کرد و بیان داشت: شواهد و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از آب سد عمارت در اراضی کشاورزی شهرهای پایین دست مورد استفاده قرار می‌گیرد و این در حالی است که روستاهای شهرستان گرمی با تنش آبی شدید، افت تولید محصولات کشاورزی و حتی مشکلات جدی در تأمین آب شرب مواجه‌اند.

فرماندار گرمی تصریح کرد: این تناقض آشکار در سیاست‌های تخصیصی آبی، پرسش‌های جدی در مورد مدیریت و اولویت‌بندی پروژه به وجود آورده است که باید در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد.

فیاضی با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در مدیریت منابع آبی شهرستان گفت: احداث سد کله‌سر تنها بخشی از مشکل کمبود آب شهرستان گرمی را حل خواهد کرد و برای تأمین کامل آب شرب منطقه احداث سد سینه سر در حوزه بالهارود و انتقال آب از سد عمارت برای شهرستان گرمی نیز در دستور کار قرار دارد که باید بطور جدی مورد مطالبه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.