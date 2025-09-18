اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای آخرین روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراها در استان سمنان مشخص شدند
احمد عجم نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی به عنوان رئیس هیئت نظارت استان سمنان است.
علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم شهرستان دامغان به عنوان نایب رئیس منصوب شد.
یاسر عربی نماینده مردم شهرستانهای گرمسار؛ آرادان و ایوانکی نیز به عنوان سخنگوی این هیئت برگزیده شده است.
گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
