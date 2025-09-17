دستگیری سارقان مسلح کمتر از ۶ ساعت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال‌الدین طباطبایی گفت: در عملیاتی فوری مأموران پلیس آگاهی و هماهنگی قضائی، دو عامل سرقت به عنف از یک سالمند ۸۰ ساله در روستای علی‌آباد تفت را کمتر از ۶ ساعت پس از وقوع دستگیر کردند.

سید جمال‌الدین طباطبایی افزود: در پی وقوع فقره سرقت به عنف از یک شهروند سالخورده در اولین ساعات امروز در روستای علی‌آباد شهرستان تفت، عملیات فوری مأموران پلیس آگاهی و پاوای استان یزد برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش واصله، عوامل مرتبط با حضور فوری در صحنه و انجام تحقیقات میدانی، مصاحبه با شاکی و مطلعان، موفق شدند در مدت‌زمان کوتاهی، هویت دو نفر از متهمان را شناسایی کنند.

طباطبایی تصریح کرد: با هماهنگی‌های قضائی و همکاری‌های بین‌حوزه‌ای انتظامی، این دو متهم که در یکی از محلات حاشیه‌ای شهر یزد مخفی شده بودند، در کمتر از ۶ ساعت پس از وقوع جرم در محل سکونت استیجاری خود دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که متهم اصلی، مردی بوده که با همکاری همسر خود و با طرح‌ریزی قبلی اقدام به این سرقت نموده است و متهمان انگیزه خود را بدهی مالی و وسوسه ناشی از مشاهده طلاهای سالمند در روز قبل از سرقت اعلام کرده‌اند.