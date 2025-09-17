به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره قطر اعلام کرد که منابع آگاه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که ۱۰ کشور عضو غیردائم شورا خواستار برگزاری رأیگیری درباره پیشنویس قطعنامهای شدهاند که بر لزوم برقراری آتشبس دائم در نوار غزه تأکید دارد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که سازمان ملل متحد ۵ روز پیش نیز با اکثریت قاطع به نفع تشکیل کشور مستقل فلسطین رأی داد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته (۲۱ شهریور) با تصویب یک قطعنامه تاریخی از «اعلامیه نیویورک» که خواهان اقدامات مشخص و برگشتناپذیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین است؛ حمایت کرد.
این قطعنامه که توسط فرانسه و عربستان ارائه شد، با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.
