  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵

الجزیره: اعضای غیر دائم شورای امنیت خواستار آتش‌بس دائمی در غزه هستند

الجزیره: اعضای غیر دائم شورای امنیت خواستار آتش‌بس دائمی در غزه هستند

یک رسانه منطقه فاش کرد که اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس دائمی در غزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره قطر اعلام کرد که منابع آگاه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که ۱۰ کشور عضو غیردائم شورا خواستار برگزاری رأی‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای شده‌اند که بر لزوم برقراری آتش‌بس دائم در نوار غزه تأکید دارد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد ۵ روز پیش نیز با اکثریت قاطع به نفع تشکیل کشور مستقل فلسطین رأی داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته (۲۱ شهریور) با تصویب یک قطعنامه تاریخی از «اعلامیه نیویورک» که خواهان اقدامات مشخص و برگشت‌ناپذیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین است؛ حمایت کرد.

این قطعنامه که توسط فرانسه و عربستان ارائه شد، با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.

کد خبر 6593261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها