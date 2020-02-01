به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر امروز در نشست خبری و آئین رونمایی از پوستر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اهواز بیان کرد: در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اهواز، ۱۷ فیلم در بخش «سودای سیمرغ» و پنج فیلم در بخش «سیمرغ پروانه‌ها» (ویژه کودکان و نوجوانان) در دو سینمای ساحل و هلال اهواز اکران می‌شوند.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه سینما افتاده است، افزود: در گذشته در حوزه فیلم و سینماها روند بدی داشتند و بسیاری تغییر کاربری داده و یا تعطیل شدند اما با برگزاری جشنواره‌هایی از قبیل «فیلم فجر» و استقبال بسیار خوب مردم، اتفاقات خوبی در حوزه سینما افتاده است و روند رو به رشدی را شاهد هستیم.

جوروند با اشاره به راه اندازی سینما در شهرهای مختلف استان، تصریح کرد: بخش خصوصی در شهرستان اندیمشک در حال احداث پردیس سینمایی است و به زودی تعداد سینماهای این شهرستان به چهار سینما می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از وجود سه سینما در شهرستان شوشتر خبر داد و گفت: در منطقه کیانپارس اهواز نیز بخش خصوصی در حال احداث سینما است و سه درخواست برای تأسیس سینما در این منطقه داریم.

وی بر ضرورت تأسیس سینما در بخش‌های حاشیه شهر اهواز تأکید کرد و افزود: سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در بخش‌های حاشیه شهر اهواز سینما تأسیس کنند چرا که استقبال از حوزه فرهنگ و هنر در بخش‌های حاشیه‌ای بسیار زیاد است.

جوروند با اشاره به بخش سیمرغ پروانه‌ها (ویژه کودکان و نوجوانان) در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، عنوان کرد: کودکان و نوجوانان می‌توانند ۵ فیلم بخش سیمرغ پروانه‌ها که در این حوزه برای آنها اکران می‌شود را ساعت ۱۰ صبح به صورت رایگان در سینما هلال اهواز تماشا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به همراهی اصحاب رسانه و مطبوعات استان در تمامی رویدادهای فرهنگی هنری و تشکر و قدردانی از آنها، تصریح کرد: برای چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان، مقرر شد از بهترین تیتر در خبرگزاری‌ها و مطبوعات استان تقدیر به عمل آید که همین برنامه را برای سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر نیز در نظر داریم و از بهترین تیتر با موضوع جشنواره فیلم فجر در پایان جشنواره تقدیر می‌شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این نشست گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیط‌های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به سایت ubelit.com مراجعه کنند.

ناصر آریایی نیا افزود: در پایان جشنواره از مطبوعات و خبرگزاری‌هایی که بیشترین اطلاع رسانی را در خصوص جشنواره داشتند، تقدیر به عمل می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۱ بهمن هم‌زمان با تهران در سینما ساحل و هلال اهواز برگزار می‌شود.