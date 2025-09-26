  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

مجموعه‌های گردشگری باباامان و بش‌قارداش بجنورد نیاز به بازسازی دارند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: مجموعه‌های گردشگری باباامان و بش‌قارداش از ظرفیت‌های کم‌نظیر مردمی استان به شمار می‌روند اما امکانات آن‌ها کافی نیست و نیاز به بازسازی و مرمت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر جمعه در نشست با معاون امور شهرداری‌های کشور که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به شرایط مالی و ساختاری شهرداری‌ها اظهار داشت: وضعیت شهرداری‌ها جز در تعداد محدودی مطلوب نیست و بسیاری از آن‌ها به دلیل جمعیت کم و تازه‌شهر شدن مناطق، از درآمد پایدار محروم هستند.

وی افزود: فرسودگی ساختمان‌های اداری و ضعف بنیه مالی موجب شده شهرداری‌ها توان کافی در ارائه خدمات نداشته باشند و در این زمینه نیازمند پشتیبانی جدی هستند.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تقویت شهرداری بجنورد به‌عنوان مرکز استان تأکید کرد و گفت: خدمات شهری باید در شأن مردم ارائه شود و مجموعه‌های گردشگری باباامان و بش‌قارداش ظرفیت‌های کم‌نظیر مردمی دارند اما امکانات آن‌ها کافی نیست و نیاز به بازسازی و مرمت دارند.

نوری در پایان خواستار حمایت از شهرداری‌ها در زمینه تفویض اختیارات قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان شد.

