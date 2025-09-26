به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر جمعه در نشست با معاون امور شهرداری‌های کشور که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به شرایط مالی و ساختاری شهرداری‌ها اظهار داشت: وضعیت شهرداری‌ها جز در تعداد محدودی مطلوب نیست و بسیاری از آن‌ها به دلیل جمعیت کم و تازه‌شهر شدن مناطق، از درآمد پایدار محروم هستند.

وی افزود: فرسودگی ساختمان‌های اداری و ضعف بنیه مالی موجب شده شهرداری‌ها توان کافی در ارائه خدمات نداشته باشند و در این زمینه نیازمند پشتیبانی جدی هستند.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تقویت شهرداری بجنورد به‌عنوان مرکز استان تأکید کرد و گفت: خدمات شهری باید در شأن مردم ارائه شود و مجموعه‌های گردشگری باباامان و بش‌قارداش ظرفیت‌های کم‌نظیر مردمی دارند اما امکانات آن‌ها کافی نیست و نیاز به بازسازی و مرمت دارند.

نوری در پایان خواستار حمایت از شهرداری‌ها در زمینه تفویض اختیارات قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان شد.