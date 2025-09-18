  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

هوای مشهد سالم است

هوای مشهد سالم است

مشهد - بر اساس گزارش‌ها شاخص کیفیت هوا با عدد ۹۴ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز پنجشنبه بیستم و هفتم شهریورماه با ثبت عدد ۸۲ در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۰ در شرایط قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه وحدت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و در مناطق ساختمان، الهیه، سرافرازان، مفتح و چمن در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است.

کد خبر 6593415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها