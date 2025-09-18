هوای مشهد سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز پنجشنبه بیستم و هفتم شهریورماه با ثبت عدد ۸۲ در شرایط قابل قبول قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۰ در شرایط قابل قبول قرار داشت.
کیفیت هوا در منطقه وحدت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و در مناطق ساختمان، الهیه، سرافرازان، مفتح و چمن در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است.
