به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت، عصر دوشنبه در دفتر این سازمان در تهران برگزار شد.

در این نشست، جمعی از مسئولان استانی و کشوری از جمله فتح‌الله حسینی نماینده مردم گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، مهندس نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، حجت‌الاسلام رحمانی مشاور رئیس سازمان حج و زیارت و سعید کریمی‌خو مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه نیز حضور داشتند.



در بخش نخست جلسه، استاندار کرمانشاه با اشاره به تردد بیش از یک میلیون زائر اربعین از مرز خسروی، خواستار نگاه ویژه به این گذرگاه رسمی در طول سال شد و بر استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای ترددهای عادی و زیارتی تاکید کرد.

وی همچنین گفت: حضور پرشور مردم شیعه و اهل سنت استان در استقبال از زائران حسینی نشان می‌دهد که خسروی ظرفیت ملی و بین‌المللی برای میزبانی از زائران دارد.

نماینده مردم گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین نیز در این نشست با اشاره به جایگاه مرز خسروی در اتصال زائران به عتبات عالیات، خواستار سفر میدانی رئیس سازمان حج و زیارت به استان کرمانشاه و بازدید از مرز خسروی شد.

در ادامه، بیات رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر سیاست این سازمان در توزیع متوازن زائران در مرزهای مختلف کشور، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های امسال با هدف تقویت عبور زمینی زائران به‌ویژه از مرز خسروی انجام شده است و شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به تدریج به سمت این مرز سوق داده خواهند شد.

وی افزود: خسروی ظرفیت مناسبی برای کاهش تراکم تردد در سایر مرزها دارد و تلاش سازمان بر این است که نقش این گذرگاه بین‌المللی در آینده پررنگ‌تر شود.

در این نشست موضوع استفاده از ظرفیت فرودگاه کرمانشاه برای اعزام کاروان‌های عمره مورد بحث قرار گرفت. استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش پروازها و خطوط پروازی در ایام اربعین، خواستار برنامه‌ریزی برای اعزام مستقیم حجاج از فرودگاه کرمانشاه شد.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این زمینه گفت: در مرحله نخست اجرای طرح عمره به دلیل محدودیت‌های پروازی، اعزام‌ها از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام خواهد شد اما در مراحل بعدی، اعزام از فرودگاه کرمانشاه و حتی استان‌های همجوار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته بیات، هماهنگی‌های لازم برای تجمیع کاروان‌های غرب کشور و اعزام آن‌ها از فرودگاه کرمانشاه در حال انجام است و با پیگیری‌های نمایندگان و مسئولان استانی، بستر استفاده از این ظرفیت ارزشمند فراهم خواهد شد.