۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰

رضایت مردم معیار ارزیابی دستگاه‌های دولتی است

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی باید براساس شاخص‌های واقع‌بینانه از جمله رضایت مردم انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه در شورای راهبری و تحول اداری اظهار کرد: تحول در نظام اداری نیازمند نگاه نو و واقع‌بینانه است و در این راستا ۷ شاخص برجسته برای ارزیابی ادارات در نظر گرفته شده که بهره‌وری در حوزه سرمایه انسانی و مصرف انرژی هم از مهم‌ترین آن‌هاست.
وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و اعتباری دستگاه‌ها افزود: با توجه به اختلاف امکانات و مأموریت‌ها نباید انتظار یکسانی از همه ادارات داشت و این موضوع باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود.
استاندار اردبیل چابک‌سازی و اصلاح ساختار اداری را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: توجه به عملکرد کارکنان، علاوه بر افزایش انگیزه آن‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را ارتقا خواهد داد.
امامی یگانه بیان کرد: هماهنگی در نظام پرداخت حقوق عاملی مهم در رضایتمندی کارکنان است و پاسخگو بودن مدیران و برگزاری منظم ملاقات‌های مردمی نیز موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی در زیرمجموعه‌های ادارات کل تصریح کرد: تعریف وظایف مشخص برای کارشناسان و توجه به بدنه اداری، زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی عمومی کارکنان خواهد بود.
گفتنی است، در پایان این نشست از ۶ دستگاه اجرایی برتر استان شامل ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انتقال خون، امور مالیاتی و استاندارد و شرکت‌های آب منطقه‌ای و شهرک‌های صنعتی در جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار اردبیل تجلیل شد.
