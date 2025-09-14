  1. استانها
برنامه‌های اجتماع‌محور و جشنواره‌ها باید با نگاه آینده‌نگر طراحی شوند

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت:برنامه‌های اجتماع‌محور و جشنواره‌ها باید با نگاه آینده‌نگر طراحی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل با تأکید بر ضرورت همدلی مدیران در جمع‌های مردمی اظهار کرد: حضور در جمع تنها به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه باید با همراهی و هم‌افزایی واقعی همراه باشد.

وی افزود: ما معمولاً در جمع‌ها حضور داریم، اما کمتر همراهی و همدلی واقعی شکل می‌گیرد. حضور مدیران در جمع باید فراتر از حضور صوری بوده و به همدلی و تعامل عملی منجر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با اشاره به اهمیت آینده‌نگری در برگزاری جشنواره‌ها گفت: جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی زمانی ماندگار و اثرگذار خواهند بود که با نگاه بلندمدت و آینده‌محور برگزار شوند و بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه جوانان باشند.

کریمی همچنین بر ضرورت گسترش برنامه‌های اجتماع‌محور تأکید کرد و گفت: «افزایش اجتماعات و برنامه‌های اجتماع‌محور نقش بسزایی در انسجام اجتماعی، ارتقای نشاط عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.

