به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل با تأکید بر ضرورت همدلی مدیران در جمع‌های مردمی اظهار کرد: حضور در جمع تنها به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه باید با همراهی و هم‌افزایی واقعی همراه باشد.

وی افزود: ما معمولاً در جمع‌ها حضور داریم، اما کمتر همراهی و همدلی واقعی شکل می‌گیرد. حضور مدیران در جمع باید فراتر از حضور صوری بوده و به همدلی و تعامل عملی منجر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با اشاره به اهمیت آینده‌نگری در برگزاری جشنواره‌ها گفت: جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی زمانی ماندگار و اثرگذار خواهند بود که با نگاه بلندمدت و آینده‌محور برگزار شوند و بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه جوانان باشند.

کریمی همچنین بر ضرورت گسترش برنامه‌های اجتماع‌محور تأکید کرد و گفت: «افزایش اجتماعات و برنامه‌های اجتماع‌محور نقش بسزایی در انسجام اجتماعی، ارتقای نشاط عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.