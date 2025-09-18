به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان، با تأکید بر ضرورت احیای آبانبارهای سنتی در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: در غرب هرمزگان دو تا سه هزار آبانبار وجود دارد که میتوانند با یک برنامهریزی درست، علاوه بر ذخیره باران، به منبعی برای رونق اقتصادی و اشتغال محلی تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: بخشی از زمینهای پیرامون این آبانبارها در اختیار مردم محلی قرار گیرد تا با کشت محصولات پر بازدهی همچون آلوئه ورا، فرصتهای شغلی جدید برای روستاییان ایجاد شود.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: اگر هر آبانبار حدود پنج هزار متر حریم داشته باشد، میتوان دهها روستا را درگیر این طرح کرد و زمینه ارتزاق و درآمد صدها خانوار را فراهم آورد. در این مدل، مردم محلی شریک اصلی هستند و ضمن بهرهمندی از محصول، سهمی نیز به اوقاف پرداخت خواهند کرد.
آیتالله عبادیزاده تأکید کرد: این طرح علاوه بر بهرهبرداری پایدار از منابع سنتی آب، میتواند الگویی برای توسعه روستایی در دیگر استانها نیز باشد.
وی، با بیان این نکته که وقفهای جدید باید متناسب با نیاز روز جامعه باشد، عنوان کرد: توجه به اولویتهایی مثل آموزش، سلامت و پژوهش در مشارکتهای عمومی و وقف جمعی از اهمیت ویژهای برخوردار است که باید با فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب در این زمینه گام برداشت.
وی، شفافیت را یکی از عوامل مهم افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: شفافیتهای موجود در وقفنامهها و نحوه هزینهکرد باعث ارتقا اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ وقف خواهد شد که بسیار ارزشمند است.
