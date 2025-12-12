قاتل روستای آقا سید شریف در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشنقلب در تشریح این خبر اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در روستای آقا سید شریف، بلافاصله تیمهای انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد قاتل ۶۲ ساله با یک قبضه سلاح شکاری تهپر دولول به منزل همسر سابق خود مراجعه کرده و با شلیک دو گلوله، خواهر همسر سابق ۵۲ ساله و باجناق ۵۶ ساله خود را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اجرای عملیات سریع مأموران انتظامی بیان کرد: قاتل در کوتاهترین زمان ممکن به همراه سلاح مورد استفاده دستگیر شد و در تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این جنایت اعلام کرد، پرونده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار دارد.
سرهنگ روشنقلب با تأکید بر اینکه ناتوانی در کنترل خشم میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد، گفت: حل اختلافات از مسیرهای قانونی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم خشن دارد. وی از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما