نظارت و آموزش دو رکن اساسی در پیشرفت ورزش پرورش اندام کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب پیش از ظهر پنجشنبه در مجمع عمومی سالانه و انتخابات اعضای هیئت رئیسه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان، با اشاره به اهمیت چالش‌های سازنده در پیشرفت ورزش، گفت: جلسات مجمع باید به گونه‌ای برگزار شود که نقد و چالش‌های اصلاحی در آن مطرح شود. اگر هدف تنها تعریف و تمجید باشد، روند پیشرفت متوقف خواهد شد.

وی همچنین به موضوع نظارت بر باشگاه‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: اقدام وزارت ورزش در اعطای مجوز نظارت به هیئت‌های استانی، اقدامی بسیار مثبت است و این اقدام شرایطی را فراهم کرده که هیئت‌های استانی بتوانند بر باشگاه‌های خصوصی نظارت کنند اما این نظارت باید با برنامه‌ریزی صحیح، بر اساس شاخص‌های مشخص و با رویکردی سازنده انجام شود.

مشورت در مجامع عمومی کمک به پیشگیری از مشکلات است

عرب همچنین به لزوم وجود مشورت در مجامع عمومی اشاره کرد و گفت: در مجمع، اعضا باید نقش مشاوره‌ای ایفا کنند و نظارت تنها به ایراد گرفتن محدود نمی‌شود، بلکه باید برای بهبود روندها و پیشگیری از مشکلات آینده، مشورت‌های سازنده ارائه شود.

عرب در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش مربیان گفت: باید توجه بیشتری به آموزش مربیان داشته باشیم و هم‌اکنون در سطح کشور مربیان با مدرک درجه سه زیادی داریم، اما باید برای ارتقا سطح علمی و عملی مربیان، برنامه‌ریزی‌های جدید و مؤثرتری انجام دهیم.

وی اذعان کرد: در این راستا، استفاده از اساتید بومی با تجربه و ترکیب آن‌ها با اساتید علمی، می‌تواند به تقویت آموزش مربیان کمک کند.

رئیس فدراسیون بدنسازی در ادامه به اصلاحات صورت‌گرفته در سامانه آموزشی فدراسیون اشاره کرد و افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، بسیاری از مشکلات موجود در سامانه آموزشی برطرف شده است و همچنین، کدهای تئوری که قبلاً ایراداتی داشتند، اکنون اصلاح شده و آماده پیگیری هستند.

داوری سنتی از مشکلات عمده در مسابقات بدنسازی است

عرب به مسئله داوری در مسابقات بدنسازی نیز پرداخت و گفت: یکی از مشکلات عمده در مسابقات بدنسازی، داوری سنتی و اختلافات ناشی از آن است و با به‌روزرسانی سیستم داوری و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، می‌توان این مشکلات را کاهش داد و دقت نتایج را افزایش داد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در استان‌های مختلف، گفت: اگرچه تهران از نظر امکانات و ظرفیت‌ها برتر است، اما این بدان معنا نیست که سایر استان‌ها فاقد پتانسیل باشند.

وی اضافه کرد: کردستان و دیگر استان‌ها باید از ظرفیت‌های خود به درستی استفاده کنند و بتوانند در مسابقات و برنامه‌های ملی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.