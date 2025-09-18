شورا باید از اختیارات قانونی خود برای پیگیری مطالبات مردم استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل بواشه اظهار کرد: متأسفانه عملکرد شهرداری در برخی زمینهها رضایتبخش نبوده و ایکاش نگاه همه مسئولین نگاهی دلسوزانه و واقعبینانه باشد.
وی افزود: با وجود مصوبه دو سال پیش شورا مبنی بر احداث شهربازی در ضلع جنوبی بوستان خلیج فارس (پارک جنگلی) متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و حتی پروژه چرخفلک نیز متوقف و پیشرفت فیزیکی قابل توجهی نداشته است.
بواشه با اشاره به نقش صنایع در مسئولیتهای اجتماعی ادامه داد: ضمن تشکر از کلیه صنایع استان از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که در ساخت بیمارستان نقشآفرینی کردهاند، قدردانی میکنم. اما انتظار داریم صنایع به سمت پروژههای ماندگار حرکت کنند، نه اقدامات جزیرهای و نمایشی.
وی تصریح کرد: پروژههایی مانند احداث پارکینگ در مرکز شهر، احداث بوستان ١٠٠ هکتاری در شمال بلوار شهید رجایی، بازگشایی معابر در محلات کم برخوردار، احداث شهربازی و ساخت مجموعه ورزشی بزرگ چند منظوره، اجرای سیستم هوشمند مدیریت پسماند شهری، اتمام پایانه مسافربری بندرعباس و دیگر پروژههای معطل مانده باید در الویت صنایع غرب و شهرداری بندرعباس قرار گیرد.
بواشه، در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد فرآیند جمعآوری، تفکیک، بازیافت و دفع زبالهها از شهردار بندرعباس خواست نسبت به اجرایی نمودن سیستم هوشمند پسماند اقدام و وضعیت نامناسب جمع آوری زباله در محلات و رفع دغدغه شهروندان در این زمینه توجه جدی و مؤثری صورت گیرد.
وی با انتقاد از نحوه آبیاری فضای سبز گفت: بیشترین مصرف آب فضای سبز شهری متأسفانه از آب شرب و چاههای حفر شده است که با وجود تأکید شورا و برنامه ٢٠ ساله شهرداری بندرعباس باید هرساله بخشی از آبیاری فضای سبز به سیستم آبیاری قطرهای و لوله گذاری مناسب در سطح شهر انجام شود که متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاده و هنوز به نحو مطلوب از سیستم آب شیرینکنها و فاضلاب تصفیهشده در آبیاری استفاده نمیشود.
وی همچنین با اشاره به هزینههای مراسم افتتاح پروژهها و سفرهای خارجی غیر ضروری شهردار اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، برگزاری مراسمهای پرهزینه و تشریفات چند ده میلیونی مخصوصاً زمان افتتاح پروژهها قابل قبول نیست. این منابع میتوانند صرف توسعه زیرساختهای ورزشی و خدماتی شوند.
در پایان، وی خواستار استفاده جدیتر شورای شهر از ابزارهای نظارتی شد و تأکید کرد: اگر اصلاحات لازم صورت نگیرد، شورا باید از اختیارات قانونی خود برای پیگیری مطالبات مردم استفاده کند.
نظر شما