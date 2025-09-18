امام جمعه بندر خمیر: ایجاد پایگاه دائمی برای انجمن شعر خمیر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی ظهر پنجشنبه در این دیدار با شاعران، با اشاره به اهمیت بی‌بدیل شعر در فرهنگ ایران اسلامی، به ویژه در استان هرمزگان و شهرستان خمیر، اظهار کرد: شعر تنها ابزاری برای بیان احساسات فردی نیست، بلکه در روایتگری تاریخ، انتقال مفاهیم عمیق عرفانی و دینی و حتی در نگاه و فرمایشات مقام معظم رهبری، جایگاهی ویژه دارد.

وی افزود: شعر آینه تمام‌نمای فرهنگ و هویت یک ملت است. منطقه ما دارای پتانسیل بالایی در حوزه شعر و ادب است که باید از این ظرفیت به بهترین نحو ممکن برای ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه بهره‌برداری کنیم.

پیوند شعر با عرفان و اخلاق از نگاه بزرگان دین

امام جمعه بندر خمیر در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش محوری شعر در حوزه‌های عرفان و اخلاق اشاره کرد و گفت: بسیاری از بزرگان و عرفا، از کلام موزون و تأثیرگذار شعر برای بیان حقایق معنوی و سلوک الی الله بهره برده‌اند.

وی با تأکید بر تسلط کامل مقام معظم رهبری بر گستره شعر و ادب پارسی، به نقل از ایشان، اهمیت شعر در بیان آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین تأثیر عمیق آن در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را یادآور شد.

از کمبود فضا تا ترویج کتاب‌خوانی در عصر هجوم رسانه‌ای

محمد رستگار، رئیس انجمن شعر بندر خمیر نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجمن و نقش شعر در فرهنگ ملی و بومی، به تشریح مشکلات موجود پرداخت.

وی از جمله این مشکلات، به «عدم وجود پایگاه مرکزی و مکانی ثابت برای برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن» اشاره کرد و خواستار حمایت مسئولین در این زمینه شد.

در پایان این دیدار، عبدالرحمان (حسان) پرتابیان، از پیشکسوتان عرصه شعر و ادب شهرستان، نیز بر ضرورت توجه بیشتر مسئولین به حوزه ادب و هنر، به ویژه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تشویق نسل جوان به مطالعه، در برابر «بمباران‌های خبری ناسالم و فضای مسموم رسانه‌ای» که به زعم وی می‌تواند جامعه و نسل امروز را دچار آسیب کند، تأکید کرد.