تولید عسل در آمل ۲۵ رشد یافت

محمد هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز سرشماری زنبورستان‌ها در کشور از ۵ مهرماه خبر داد و از زنبورداران خواست تا برای تکمیل فرم‌های مربوطه به اتحادیه زنبورداران آمل مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل اعلام کرد: سرشماری زنبورستان‌های کشور از تاریخ ۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت. این طرح با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت زنبورداری کشور، جهت برنامه‌ریزی و حمایت از این صنعت در حال اجرا است.

وی همچنین تاکید کرد: تکمیل فرم سرشماری برای تمامی زنبورداران ضروری است و اطلاعات به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه زنبورداری قرار خواهد گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل به اهمیت این سرشماری اشاره کرده و گفت: تکمیل به‌موقع و دقیق فرم‌ها از سوی زنبورداران، تأثیر زیادی بر بهبود برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای در این بخش خواهد داشت.

وی گفت: شهرستان آمل با تولید سالانه ۴۵۰ تن عسل و با برخورداری از ۴۳۶ بهره‌بردار فعال در زمینه پرورش زنبور عسل، نقش مهمی در صنعت عسل استان دارد.

هادی زاده افزود: این شهرستان همچنین با پوشش جنگلی خاص و شرایط اقلیمی مناسب در فصل بهار و تابستان، به‌ویژه در سال جاری موفق به رشد ۲۵ درصدی در تولید عسل و محصولات جانبی زنبور عسل شده است.