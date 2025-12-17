به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی ظهر چهارشنبه در دیدار با امجد حسینپناهی سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان، با اشاره به اهمیت نقش بیمه در کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: توسعه پایدار بدون ایجاد امنیت اجتماعی برای اقشار مولد، بهویژه روستاییان و عشایر، امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از ابزارهای مؤثر حمایت از اقشار کمبرخوردار است، افزود: ضروری است با برنامهریزی هدفمند، شرایطی فراهم شود که حداکثر جامعه هدف تحت پوشش این صندوق قرار گیرند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
فرماندار سروآباد با ارائه پیشنهادهایی برای فراگیرتر شدن پوشش بیمهای در سطح شهرستان، گفت: بهرهگیری از چهرههای کاریزماتیک محلی، مراجع اجتماعی مورد اعتماد مردم و انجام دیدارهای چهرهبهچهره میتواند نقش مؤثری در تبیین خدمات و جلب اعتماد جامعه هدف داشته باشد.
عارفی همچنین بر ضرورت تعامل و ارتباط مستمر صندوق با مدیران شهرستانی و محلی تأکید کرد و ادامه داد: همکاری نزدیک با بخشداران، شوراهای اسلامی روستا و دهیاران میتواند نقش مهمی در توسعه پوشش بیمهای داشته باشد و حتی بیمه شدن اعضای شوراهای روستایی نیز اقدامی مهم و تأثیرگذار در این مسیر است.
سرپرست صندوق استان کردستان در این دیدار که با حضور بخشدار مرکزی سروآباد، جمعی از همکاران و کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار شد، نیز با تشریح خدمات این صندوق، اظهار کرد: دو سوم حق بیمه افراد تحت پوشش توسط دولت پرداخت میشود و این موضوع فرصت ارزشمندی برای اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه به شمار میرود.
امجد حسینپناهی با اشاره به وجود هشت سطح اختیاری پرداخت حق بیمه برای متقاضیان افزود: بیمهشدگان میتوانند متناسب با توان مالی خود سطح پرداخت را انتخاب کنند و از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهرهمند شوند.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان همچنین از امکان انتقال سوابق بیمهای میان این صندوق و صندوقهای سهگانه تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح خبر داد و گفت: این قابلیت، امنیت خاطر بیشتری برای بیمهشدگان ایجاد کرده و انعطافپذیری نظام بیمهای را افزایش داده است.
حسینپناهی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سطح تعامل صندوق با بخشداران، دهیاران و شوراهای روستایی میتواند چتر خدمات بیمهای را در سطح جامعه هدف گسترش دهد که این رویکرد با استقبال فرماندار سروآباد نیز مواجه شد.
گفتنی است؛ شهرستان مرزی سروآباد در فاصله ۹۴ کیلومتری سنندج واقع شده و شامل دو بخش مرکزی سروآباد و اورامان و دو شهر به همین نامهاست.
از مجموع جمعیت ۴۲ هزار نفری این شهرستان، حدود هشت هزار نفر در شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند. در حال حاضر چهار کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این شهرستان فعالیت میکنند.
