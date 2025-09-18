به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد کعبی ظهر پنجشنبه در مراسم نکوداشت علمی آیتالله العظمی صالحی مازندرانی در شیرگاه، با اشاره به نقش محوری حوزههای علمیه در فراهم کردن زیرساختهای فکری حکمرانی اسلامی، درباره ماهیت واقعی مذاکرات ایران و آمریکا گفت: آمریکا در مذاکره با ایران صرفاً دغدغه مسائل هستهای ندارد بلکه هدف اصلی آن محدود ساختن قدرت دفاعی و موشکی کشور و تحمیل برجامهای دوم و سوم است.
وی افزود: واشنگتن قصد دارد با فشارهای گسترده اقتصادی و سیاسی ملت ایران را وادار به تسلیم کند، اما این راهبرد هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
آیتالله کعبی همچنین به پیشرفتهای چشمگیر علمی و فناوری کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این موفقیتها باعث شده دشمنان برای توقف این روند به ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی روی بیاورند، اما این اقدامات نه تنها ملت ایران را نترسانده بلکه عزم و اراده آنها را مستحکمتر کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: دستیابی به فناوریهای نوین و تقویت توان دفاعی حق مسلم ایران است و نقشی کلیدی در حفظ امنیت و استقلال ملی دارد.
در بخش دیگری از سخنان خود، آیتالله کعبی به شخصیت برجسته آیتالله صالحی مازندرانی پرداخت و گفت: ایشان علاوه بر فعالیتهای علمی و آموزشی ارزشمند، در عرصه سیاسی نیز یار وفادار امام و رهبری بوده و سالها به دلیل مقاومت در برابر رژیم ستمشاهی در زندان به سر برده است.
نظر شما