۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری به زیر ۱۰ درصد رسید

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ بیکاری استان با اقدامات مؤثر و همدلی میان مسئولان و فعالان اقتصادی، به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر پنج شنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اظهار داشت: پنج سال پیش، چهارمحال و بختیاری دومین استان کشور از نظر نرخ بالای بیکاری بود، اما امروز با انسجام و تلاش جمعی، این شاخص بهبود یافته است.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحرک‌بخشی به اقتصاد استان، خواستار تعامل بیشتر دولت با فعالان اقتصادی شد و افزود: برگزاری نشست‌های شنبه‌های سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر رونق تولید بوده‌اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، صنایع‌دستی و آبزی‌پروری، تصریح کرد: تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی، صادرات بادام مامایی به کشورهای منطقه، رشد ۲۰۰ درصدی صادرات صنعتی و جایگاه استان به‌عنوان قطب ماهیان سردابی، بیانگر توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری در بازارهای بین‌المللی است.

مردانی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی استان، از جمله کمبود آب در شهرک‌های صنعتی، ضعف زیرساخت‌های گمرکی و ناترازی انرژی، از برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبر داد.

