به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح شنبه در نشست کارگروه مولدسازی استان اظهار داشت: با گذشت چندین سال از آغاز اجرای طرح مولدسازی در کشور، تاکنون هیچ‌یک از مدیران استانی حاضر به اعلام املاک مازاد دستگاه‌های تحت مدیریت خود نشده‌اند.

وی افزود: از اسفند سال گذشته، ناگزیر به همکاری با فرمانداران برای پیگیری این موضوع شدیم.

مردانی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی و نیاز شدید به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، بر ضرورت جدی گرفتن طرح مولدسازی تأکید کرد و گفت: املاک راکد و بلااستفاده نباید بدون بهره‌برداری باقی بمانند.

وی با بیان اینکه استان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه برخوردار است، افزود: طرح مولدسازی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در تأمین اعتبار باشد، اما تاکنون به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها، این ظرفیت مغفول مانده است.

استاندار با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان در تأمین ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق مولدسازی، خاطرنشان کرد: هرچند چهارمحال و بختیاری فاقد املاک بزرگ است، اما با استفاده از املاک خرد در شهرستان‌ها می‌توان بخشی از نیازهای مالی را پوشش داد.

وی در پایان، مهلت یک‌ماهه‌ای برای شناسایی و معرفی املاک مازاد تعیین کرد و خواستار ارائه گزارش اقدامات در نشست آتی شد.