به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان پیرامون بررسی پیشنهاد اداره کل کمیته امداد حضرت امام (ره) مبنی بر احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تولید انرژی پاک یکی از راه‌های مؤثر و پایدار برای کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط‌زیست است.

وی ادامه داد: استفاده از پنل‌های خورشیدی هیچ‌گونه آلایندگی ندارد و از طرفی هزینه‌های نگهداری از این سیستم در مقایسه با منابع انرژی فسیلی بسیار پایین است.

فرماندار مرکز لرستان، افزود: باتوجه‌به مزایای محیط زیستی و اقتصادی استفاده از فناوری پنل‌های خورشیدی می‌تواند به‌عنوان یک سیستم انرژی پایدار و بدون آلودگی شناخته شود.

درمنان در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی شهرستان خرم‌آباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: برای ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، چاه‌های آب کشاورزی، بخش خصوصی، مصارف خانگی و تجاری، ساختمان‌های جدیدالاحداث هر کدام در این نقشه راه سهم تعیین شده و همه ما مکلف به تحقق آن هستیم.