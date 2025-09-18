کنگره شهریار نتیجه شش ماه تلاش مستمر دبیرخانه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شعردوست عصر روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه کنگره بینالمللی شهریار گفت: نخستین تصمیم برای برگزاری کنگره در اسفند سال گذشته گرفته شد و از همان زمان گروهی از علاقهمندان به همراه مسئولان اجرایی وارد میدان شدند.
وی خاطرنشان کرد که هدایت اصلی برنامهها برعهده استاندار آذربایجان شرقی بوده است.
وی افزود: برای غنای علمی این رویداد، از اساتید و پژوهشگران هشت کشور دعوت به عمل آمد. حتی بحرانهای منطقهای و شرایط جنگ ۱۲ روزه هم نتوانست مانع اجرای برنامه شود و خوشبختانه شاهد برگزاری موفق کنگره هستیم.
شعردوست در ادامه به آینده این حرکت فرهنگی پرداخت و توضیح داد: فعالیتهای کنگره محدود به امسال نخواهد بود. سلسله برنامهها تا سال آینده ادامه مییابد و در نهایت در شهریورماه ۱۴۰۵، همزمان با سالگرد استاد شهریار، اوج این تلاشها را خواهیم دید.
وی همچنین به انتقادهای مطرحشده درباره این رویداد واکنش نشان داد و گفت: از نقد استقبال میکنیم و باور داریم که نقد منصفانه میتواند مسیر را روشنتر کند. البته اگر نقدها از دایره انصاف خارج شود، کارکرد سازندهای نخواهد داشت.
