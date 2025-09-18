  1. ورزش
فرخی دومین فینالیست کشتی فرنگی ایران در زاگرب

غلامرضا فرخی کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان برابر حریف کرواسی خود به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵، غلامرضا فرخی کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی با کارلو کودریچ از کرواسی به میدان رفت که این مبارزه با ۷ بر یک نتیجه به سود فرخی به پایان رسید و نماینده کشورمان فینالیست شد.

فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد.

سیده فرزانه شریفی

