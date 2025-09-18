  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

شکست عبدولی مقابل قهرمان جهان؛ تلاش برای برنز

شکست عبدولی مقابل قهرمان جهان؛ تلاش برای برنز

علیرضا عبدولی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم مقابل حریف ارمنستانی خود مغلوب و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی، در وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر یک به صورت حریف ارمنستانی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران به مرحله رده‌بندی رفت.

علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت.

کد خبر 6593886
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها