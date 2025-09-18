شکست عبدولی مقابل قهرمان جهان؛ تلاش برای برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی، در وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر یک به صورت حریف ارمنستانی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران به مرحله رده‌بندی رفت.

علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت.