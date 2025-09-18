به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله به مصاف الدانیز عزیزلی قهرمان چند دوره جهان از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله به مصاف مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان می‌رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با کارلو کودریچ از کرواسی پیکار می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میرزازاده در این دیدار به مصاف ونهائو جیانگ از چین می‌رود.

مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی فرنگی چهار وزن نخست امروز از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.