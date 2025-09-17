به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان مرکزی با اشاره به فعال بودن بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در استان، اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها عمده تولید به همت و تلاش بخش خصوصی انجام شده و نقش دولت در این حوزه محدود بوده است.

وی افزود: امسال هیچ‌گونه حقوق معوقه‌ای برای کارگران واحدهای صنعتی وجود نداشته و بخش تولید نیز با شرایط کشور به‌طور کامل همراهی کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با ثبت یک و ۶ دهم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در استان مرکزی طی سال گذشته، کالاهای صادرشده از ارزش افزوده‌ای بالاتر از میانگین کشوری برخوردار بوده و این موفقیت مرهون همت صنعتگران استان مرکزی است.

وی ادامه داد: با تولید بیش از یک‌چهارم برق خورشیدی کشور در استان مرکزی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات دست یابیم و تلاش می‌کنیم زودتر از برنامه‌های ناترازی و قطعی برق خارج شویم.

استاندار مرکزی تاکید کرد: انتظار می‌رود هرگونه مشکل در بخش صنعت استان به اطلاع اینجانب برسد تا مدیران و معاونان مربوطه برای پیگیری به استان دعوت شده و مسائل مربوطه رفع شود.

وی افزود: هر موضوعی که در اختیار استان باشد، به طور حتم به نتیجه خواهد رسید و آنچه خارج از اختیارات استان است، به وزرا و حتی رئیس‌جمهوری محترم ارجاع خواهد شد.

زندیه وکیلی با اشاره به شرایط حساس کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: هیچ‌یک از واحدهای صنعتی استان حتی برای یک روز تعطیل نشدند و این پایداری، نشان‌دهنده همت و انگیزه بالای تولیدکنندگان است که با وجود فشارها و چالش‌های اقتصادی، تداوم بخش تأمین نیازهای داخلی بوده‌اند که جای تقدیر دارد.