به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر پنجشنبه در حاشیه سلسله رویدادهای فناورانه دعوت (درگاه عرضه و تقاضای محصولات و خدمات دانش‌بنیان) با محوریت فناوری‌های حوزه آب، انرژی و محیط زیست، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری این‌گونه رویدادها در کشور و استان خراسان رضوی یک اتفاق مبارک است که باید قدر آن دانسته شود. از افرادی که چنین مباحث مهمی را در دستور کار قرار می‌دهند، وقت می‌گذارند و جمع زیادی از متخصصان را برای پرداختن به موضوعات اساسی گرد هم می‌آورند، باید قدردانی شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در این رویداد، مباحث انرژی، آب و محیط زیست مطرح است؛ سه موضوع مهم که ابرچالش‌های خراسان رضوی است. بنابراین بنده به‌عنوان مسئول استان باید این مسائل را از نزدیک رصد کرده و به معنای واقعی در مسیر یافتن راهکارها تلاش کنم.

وی ادامه داد: این رویداد فرصت بسیار مناسبی است تا درخواست کنیم نتایج مباحث، ایده‌ها و پروژه‌هایی که امروز مطرح و داوری می‌شوند، در صحنه عمل و اجرا به کار گرفته شود. هیچ تردیدی نیست که اگر بنا باشد راهکار مؤثری برای چالش‌ها و مشکلات بیابیم، یکی از اصلی‌ترین مسیرها استفاده از چنین ظرفیت‌هایی، یعنی بهره‌گیری از دانش و فناوری است. خوشحالم که امروز شاهد چنین رویداد بزرگ و مهمی در خراسان رضوی هستیم و امیدوارم نتایج آن برای استان مفید و مؤثر باشد.

مظفری با اشاره به ماهیت این رویداد گفت: سه موضوع مهم آب، انرژی و محیط زیست، هم از نظر ماهوی موضوعاتی عام و هم از نظر استانی موضوعات خاص خراسان رضوی هستند. پیشنهادهایی که در این رویداد مطرح می‌شوند، می‌تواند به پروژه‌هایی تبدیل شود که گره از مشکلات ما بگشاید. عصر امروز باید ببینیم کدام شرکت‌ها ایده‌های برتر را ارائه داده‌اند و چه سرمایه‌گذارانی برای ورود به این حوزه‌ها اعلام آمادگی می‌کنند تا بتوانیم با کمک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این فرصت استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر تسهیل مسیر اجرای ایده‌های منتخب خاطرنشان کرد: برای حمایت واقعی از طرح‌های برگزیده، مهم‌ترین اقدام این است که آن‌ها به عرصه عمل و استفاده وارد شوند. حمایت یعنی تأمین منابع، فراهم کردن امکانات و اقتصادی کردن مسیر اجرای کار.