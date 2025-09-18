فیلم «کاکالوتی» گامی ارزشمند در مسیر تقویت فعالیت های هنری خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه بازدید از پروژه سینمایی «کاکالوتی» با بیان اینکه این اثر پروژهای بزرگ و حرفهای است، اظهار کرد: مایه خوشحالی است که فیلمی در این ابعاد در مشهد در حال تولید است. ترکیب و ساختار تیم این پروژه، شامل گروههای مختلف و توانمندی است. استان خراسان رضوی از نظر منابع انسانی و نیروهای کارآمد در عرصه هنر و سینما ظرفیتهای بالایی دارد و میتواند پشتیبان چنین حرکتهای ارزشمندی باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تلاشهای عوامل فیلم افزود: واقعیت این است که این پروژه با سرمایه شخصی، تلاش مستمر و بدون حمایتهای گسترده پیش رفته است؛ حتی با وجود برخی مشکلات، تیم توانسته کار را به این مرحله برساند. امروز هم احساس میکنم باید بسیج بیشتری از امکانات استان برای پشتیبانی از این حرکت اتفاق بیفتد. تلاش میکنیم کمکهایی فراهم شود تا دغدغههای اجرایی و پشتیبانی عوامل کاهش یافته و تمرکز بیشتری بر جنبههای کیفی و محتوایی فیلم داشته باشند.
وی از طرح پیشنهاد ارتباط با کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادها این است که اعضای کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی استان بازدیدی از این پروژه سینمایی فیلم داشته باشند تا اطلاعات بیشتری از این پروژه به دست آورند. اگر این ارتباط برقرار شود، افراد زیادی علاقهمند به مشارکت خواهند شد، بهویژه در بخشهایی، این موضوع میتواند علاوه بر ارزش معنوی کار، برای آنها آورده تبلیغاتی یا حتی بازگشت سرمایه داشته باشد.
مظفری در ادامه درباره جلسه روز گذشته شورای عالی سینمای استان اظهار کرد: شورای سینمای استانها ساختاری است که چند ماه قبل ابلاغ شد و نخستین جلسه استانی آن نیز در خراسان رضوی برگزار شد. این شورا هر فصل یکبار تشکیل جلسه میدهد و مصوبات آن بیشتر بر همافزایی بین دستگاهها، تعیین تکالیف برای برخی نهادها و حمایت از حرکتهای فرهنگی متمرکز است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این جلسه، ایدههای متعددی مطرح شد که برخی از آنها سمتوسوی سرمایهگذاریهای بلندمدت در حوزه سینما داشت. به عنوان مثال موضوع ایجاد یک شهرک سینمایی مطرح شد که البته نیازمند مطالعات و کار کارشناسی بیشتر است. همچنین حوزه تمدنی خراسان بزرگ بهعنوان یک سرمایه عظیم فرهنگی و تاریخی مورد بحث قرار گرفت تا با محوریت خراسان رضوی و مشهد، سینماگران بتوانند به این ظرفیت بپردازند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به داشتههای فرهنگی و تاریخی منطقه گفت: امکانات متعددی در حوزه تمدنی خراسان بزرگ وجود دارد که پرداختن به آنها میتواند آثار فاخر و ماندگاری در سینما و تلویزیون خلق کند. در گذشته فیلمها و سریالهای ارزشمندی با محوریت اتفاقات این سرزمین ساخته شده که مدتهاست از آنها فاصله گرفتهایم. احیای این موضوعات و استفاده از آنها میتواند دستمایهای ارزشمند برای تولیدات جدید باشد.
مظفری با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای هنرمندان بومی گفت: بسیاری از سینماگران خراسانی علاقهمند به کار در استان هستند، اما نیازمند زیرساختهای مناسب، تکریم و احتراماند. باید فضایی فراهم شود که هنرمندان استان احساس کنند محیط کاری مناسبی دارند. همه تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.
نظر شما