به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی پنجشنبه شب در نشست خبری بعد از بازی خانگی مقابل تیم فوتبال نفت و گاز گچساران اظهار کرد: امشب تیم برتر میدان بودیم، طالب ریکانی هم با وجود نرسیدن به آمادگی کامل پس از ورود به زمین در نیمه دوم میدانداری کرد و نمایش حرفهای داشت. شانس یار ما نبود اما خیلی زود پیروزیهای صنعتنفت آغاز خواهد شد.
وی با انتقاد از شرایط برگزاری رقابتها افزود: در بازی اول به دلیل کیفیت پایین زمین مجبور شدیم زیر توپ بزنیم. ضمن اینکه آن مسابقه یک ساعت متوقف شد و طبق قوانین باید سه بر صفر به سود ما اعلام میشد اما ناظر دستور ادامه داد. مسئولان مسابقات بابت آن اتفاق به مردم آبادان بدهکارند.
شجاعی همچنین به رفتار بخشی از هواداران اشاره کرد و گفت: ۲۰ دقیقه از بازی گذشته بود که برخی شروع به توهین کردند؛ در حالی که تشویقهای بیامان میتوانست کار را برای حریف سخت کند. ورزشگاه آبادان روزی جهنم حریفان بود و انتظار داریم دوباره آن جو ایجاد شود تا با کمک هواداران به نتایج دلخواه برسیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعتنفت آبادان در هفته چهارم لیگ دسته اول کشور مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی یک بر یک رضایت داد.
