۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۰۶

پایان تعمیرات خط انتقال کوثر در استان بوشهر

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات تعمیر خط انتقال آب کوثر به پایان رسیده و به تدریج جریان آب در شهرستان‌های بهره‌بردار این خط برقرار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی پنجشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پایان یافتن عملیات تعمیر، آب وارد خط شده و به صورت متناوب در شبکه توزیع خواهد شد.

وی بیان کرد: طی ساعات آینده تمامی شهرستان‌هایی که از این خط تأمین می‌شوند، از آب برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر با عذرخواهی به دلیل مشکلات ایجادشده در تأمین آب شرب مشترکان، از همراهی و همکاری مردم در طول مدت تعمیرات قدردانی کرد و افزود: تعیین زمان دقیق وصل آب در هر شهرستان ممکن نیست، اما روند تزریق آب آغاز شده و به تدریج در ساعات آتی، آب شرب تمامی مناطق تحت پوشش خط کوثر برقرار خواهد شد.

