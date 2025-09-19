  1. استانها
  2. تهران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۹

تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه ۹ مصدوم بر جای گذاشت

فیروزکوه- رئیس اورژانس استان تهران از وقوع تصادف زنجیره ای در محور فیروزکوه خبر داد و گفت: این حادثه ۹ مصدوم برجای گذاشته است.

محمداسماعیل توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه خبر داد.

توکلی گفت: بامداد امروز جمعه شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۰۲:۱۲، وقوع تصادف زنجیره‌ای در تونل امین‌آباد محور فیروزکوه – تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران با ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس اورژانس استان تهران عنوان کرد: در این سانحه، متأسفانه ۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، همگی به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند.

