محمداسماعیل توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه خبر داد.



توکلی گفت: بامداد امروز جمعه شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۰۲:۱۲، وقوع تصادف زنجیره‌ای در تونل امین‌آباد محور فیروزکوه – تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.



وی افزود: بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران با ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در محل حادثه حاضر شدند.



رئیس اورژانس استان تهران عنوان کرد: در این سانحه، متأسفانه ۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، همگی به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند.