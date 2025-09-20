روزشمار هفته ملی کودک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۴ با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود.
این رویداد ملی فرصتی برای یادآوری اهمیت دوران کودکی، حقوق و نیازهای کودکان و توجه به رشد فرهنگی، اجتماعی و عاطفی نسل آینده است.
در همین زمینه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روزشمار هفته ملی کودک را اعلام کرد که بر این اساس سهشنبه ۱۵ مهر «خانواده، دنیای زیبای کودکان، چهارشنبه ۱۶ مهر (روز جهانی کودک) «زمین، خانه ما»، پنجشنبه ۱۷ مهر «زندگی، بازی، سلامت»، جمعه ۱۸ مهر «ستارههای دنبالهدار» (گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه)، شنبه ۱۹ مهر «کتاب، دنیای شگفتانگیز کودکان»، یکشنبه ۲۰ مهر «دنیای شیرین کودکان با نیازهای ویژه» و دوشنبه ۲۱ مهر «کودکان و دنیای علوم و فناوریهای نوین» نامگذاری شده است.
در طول این هفته برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دستگاههای مختلف برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت کودکی، بستری شاد و آموزنده برای شکوفایی نسل آینده فراهم شود.
