۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

امام جمعه کیش: مسجد محوری راه‌حل اساسی مشکلات اجتماعی است

بندرعباس - امام جمعه کیش مسجد محوری را راه‌حل اساسی مشکلات اجتماعی در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با تأکید بر ضرورت رویکرد مسجدمحوری در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی گفت: اگر دولت بخواهد مشکلات کشور و جامعه را برطرف کند، باید با محوریت مساجد و ائمه جماعات اقدام کند.

وی با اشاره به طرح ملی مسجدمحوری افزود: در فاز نخست این طرح، حدود ۱۴۰۰ مسجد در سطح کشور از جمله مساجد جزیره کیش در نظر گرفته شده‌اند و این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌هایی همچون آزادسازی زندانیان، پیشگیری از بزهکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه کیش با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه بسیج و سپاه در اجرای این طرح، گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد و به نوعی بخشی از وظایف هشت تا ده وزارتخانه در این معاونت متمرکز شده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگی جزیره کیش افزود: در کیش سه مجموعه اصلی فعال هستند؛ سازمان منطقه آزاد به‌عنوان مدیر ارشد جزیره و نماینده دولت، دستگاه‌های امنیتی و قضائی زیر نظر نهادهای ملی، و نهاد امامت جمعه که مسئولیت فرهنگی دینی، انقلابی و ارزشی جزیره را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین وجود صداوسیمای مستقل در کیش را یک فرصت ارزشمند دانست و تصریح کرد: کیش همچون مهاباد و آبادان از معدود شهرهای غیرمرکز استانی است که صداوسیمای مستقل دارد. این ظرفیت باعث می‌شود فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی جزیره همپای ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی معرفی شود. به‌طور مثال، نماز جمعه کیش به‌صورت زنده از شبکه خبر پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور مردم در مساجد و مناسبت‌های مذهبی در کیش نسبت به جمعیت، در سطح کشور کم‌نظیر است، گفت: جزیره کیش علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، در عرصه فرهنگ دینی، همدلی و مواسات نیز یک الگو است. نظم اجتماعی و انضباط ترافیکی در کیش مثال‌زدنی است و این سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته معرفی شود.

امام جمعه کیش در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان و رسانه ملی، جزیره کیش نه تنها در حوزه اقتصاد و گردشگری، بلکه به‌عنوان برندی در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز به کشور معرفی شود.

