به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز با تأکید بر ضرورت رویکرد مسجدمحوری در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی گفت: اگر دولت بخواهد مشکلات کشور و جامعه را برطرف کند، باید با محوریت مساجد و ائمه جماعات اقدام کند.
وی با اشاره به طرح ملی مسجدمحوری افزود: در فاز نخست این طرح، حدود ۱۴۰۰ مسجد در سطح کشور از جمله مساجد جزیره کیش در نظر گرفته شدهاند و این ظرفیت میتواند در حوزههایی همچون آزادسازی زندانیان، پیشگیری از بزهکاری و کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کند.
امام جمعه کیش با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف، بهویژه بسیج و سپاه در اجرای این طرح، گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد و به نوعی بخشی از وظایف هشت تا ده وزارتخانه در این معاونت متمرکز شده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگی جزیره کیش افزود: در کیش سه مجموعه اصلی فعال هستند؛ سازمان منطقه آزاد بهعنوان مدیر ارشد جزیره و نماینده دولت، دستگاههای امنیتی و قضائی زیر نظر نهادهای ملی، و نهاد امامت جمعه که مسئولیت فرهنگی دینی، انقلابی و ارزشی جزیره را بر عهده دارد.
حجتالاسلام بینیاز همچنین وجود صداوسیمای مستقل در کیش را یک فرصت ارزشمند دانست و تصریح کرد: کیش همچون مهاباد و آبادان از معدود شهرهای غیرمرکز استانی است که صداوسیمای مستقل دارد. این ظرفیت باعث میشود فعالیتهای فرهنگی، دینی و اجتماعی جزیره همپای ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی معرفی شود. بهطور مثال، نماز جمعه کیش بهصورت زنده از شبکه خبر پخش میشود.
وی با بیان اینکه حضور مردم در مساجد و مناسبتهای مذهبی در کیش نسبت به جمعیت، در سطح کشور کمنظیر است، گفت: جزیره کیش علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری، در عرصه فرهنگ دینی، همدلی و مواسات نیز یک الگو است. نظم اجتماعی و انضباط ترافیکی در کیش مثالزدنی است و این سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته معرفی شود.
امام جمعه کیش در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان و رسانه ملی، جزیره کیش نه تنها در حوزه اقتصاد و گردشگری، بلکه بهعنوان برندی در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز به کشور معرفی شود.
