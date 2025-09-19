سامانه بارشی شنبه شب در گیلان فعال می شود

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی غالباً پایدار در منطقه است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پیشبینی کاهش ابر و افزایش نسبی دما در کوتاهمدت افزود: بر این اساس، طی ۳۶ ساعت آینده وضعیت غالب مناطق استان پایدار بوده و روند تدریجی افزایش دما مورد انتظار است.
وی ادامه داد: از بعدازظهر و شب جمعه با نزدیک شدن سامانه ناپایدار به منطقه، شرایط برای افزایش ابر، مهآلود شدن هوا، وزش باد، رگبار پراکنده، رعد و برق و احتمال تگرگ در برخی نقاط مهیا خواهد شد.
دادرس با اشاره به نفوذ و تقویت سامانه بارشی طی روزهای آینده افزود: از بعدازظهر و شب شنبه با ورود این سامانه، شاهد افزایش ناپایداریها در سطح استان خواهیم بود که تا دوشنبه ادامه دارد.
وی گفت: در این مدت آسمان استان ابری و مهآلود شده و کاهش محسوس دما، وزش باد، بارندگی، رعد و برق و احتمال ریزش تگرگ در ارتفاعات و نواحی مستعد دور از انتظار نیست.
