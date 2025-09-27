محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی گفت: از اوایل وقت امروز شنبه تا صبح یکشنبه در برخی نقاط استان، به ویژه مناطق غربی، بارندگی شدید و شرایط بسیار ناپایدار جوی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: وقوع رعد و برق، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد انتظار می‌رود.

وی نسبت به مخاطرات ناشی از این وضعیت جوی هشدار داد و بیان کرد: آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب دور از انتظار نیست.

دادرس اضافه کرد: لغزش و رانش زمین، ریزش سنگ و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات محتمل است که لازم است تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و امور شهری اندیشیده شود.