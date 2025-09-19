به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبههای این هفته نماز جمعه پایتخت که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: حفظ پاکی و نجابت و زیست عفیفانه جامعه اسلامی یکی از جلوههای ویژه مسئولیت مشترک اجتماعی همه مومنان است.
وی ادامه داد: هر فرد مومن باید به گونهای زندگی کند که رفتار، گفتار، کردار و لباس او به عفت اجتماعی آسیب نرساند.
حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت موضوع زیست عفیفانه گفت: این مسئله سطحی نیست بلکه حیات طیبه وابسته به زیست عفیفانه است. اگر ما توقع سلامت معنوی و بهداشت اجتماعی داریم، باید روابط انسانها، به ویژه مردان و زنان، بر اساس قواعد عفت و پاکدامنی طراحی و برنامهریزی شود. هرزگی میتواند ریشه خانوادهها را بسوزاند.
در حال تکمیل…
