حجت الاسلام حاج علی‌اکبری: زیست عفیفانه اساس حیات طیبه است

حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، بر اهمیت حفظ پاکی و عفت اجتماعی به عنوان یک مسئولیت مشترک میان مومنان تأکید کرد و گفت: زیست عفیفانه اساس حیات طیبه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پایتخت که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: حفظ پاکی و نجابت و زیست عفیفانه جامعه اسلامی یکی از جلوه‌های ویژه مسئولیت مشترک اجتماعی همه مومنان است.

وی ادامه داد: هر فرد مومن باید به گونه‌ای زندگی کند که رفتار، گفتار، کردار و لباس او به عفت اجتماعی آسیب نرساند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت موضوع زیست عفیفانه گفت: این مسئله سطحی نیست بلکه حیات طیبه وابسته به زیست عفیفانه است. اگر ما توقع سلامت معنوی و بهداشت اجتماعی داریم، باید روابط انسان‌ها، به ویژه مردان و زنان، بر اساس قواعد عفت و پاکدامنی طراحی و برنامه‌ریزی شود. هرزگی می‌تواند ریشه خانواده‌ها را بسوزاند.

