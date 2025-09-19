  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

آزادی زن ۹۰ ساله از زندان بابل

بابل- زن ۹۰ ساله‌ای بابلی که به دلیل محکومیت مالی یک هزار میلیارد ریالی در زندان به سر می‌برد با کمک مالی بازیگران سینما و تلویزیون آزاد و به خانه سالمندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این زن مسن که به دلیل بدهی مالی سنگین در زندان بابل به سر می‌برد، با حضور عزت‌الله رمضانی‌فر و آتش تقی‌پور، بازیگران سینما و تلویزیون، از زندان آزاد شد.

این زندانی که به مدت ۲ سال در زندان بابل به سر می‌برد، پس از تلاش‌های مستمر شورای حل اختلاف زندان و کسب رضایت از شاکیان، و پس از طی مراحل اداری، عصر امروز پنجشنبه از زندان آزاد شد.

با توجه به اینکه این زن ۹۰ ساله هیچ سرپرستی نداشت و جایی برای مراجعه به خانه خود نداشت، پس از هماهنگی با مراجع قضائی، وی به یکی از مراکز نگهداری سالمندان منتقل شد و هزینه‌های نگهداری وی در این مرکز توسط بازیگران مذکور تأمین خواهد شد.

