حوزه علمیه نباید از هوش مصنوعی که مرزهای دانش را درنوردیده عقب بماند

قم- مدیر حوزه‌های علمیه گفت: هوش مصنوعی امروز مرزهای دانش را درنوردیده و حتی به عمق علوم نفوذ کرده است؛ حوزه علمیه نباید در این عرصه عقب بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در آیین رونمایی از نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله العظمی سبحانی (نسخه چهار) و آغاز سال تحصیلی مرکز تخصصی علم کلام مؤسسه امام صادق (ع) با اشاره به آیات سوره مبارکه «اعلی» اظهار داشت: در این سوره سه خطاب کلیدی به پیامبر اکرم (ص) آمده که ترسیم‌کننده اضلاع رسالت الهی است؛ نخست مقام عبودیت و تسبیح، دوم آگاهی و دریافت آیات الهی و سوم روش و حکمت در تبلیغ دین.

وی تصریح کرد: این سه رکن باید سرلوحه برنامه حوزه‌های علمیه قرار گیرد؛ نخست تسبیح و تهذیب نفس، سپس علم و دانش و در نهایت آگاهی نسبت به مقتضیات زمان و انتخاب شیوه تبلیغ متناسب. اگر حوزه در این سه مسیر گام برندارد، در برابر امواج فکری و فرهنگی زمانه آسیب‌پذیر خواهد شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه آینده حوزه با مأموریت‌های دشوارتری همراه است، گفت: طلاب باید «آتش به اختیار» در مسیر ارشاد جامعه عمل کنند؛ چرا که هر کلاس درس، یک سنگر در برابر شبهات و هجمه‌هاست.

آیت‌الله اعرافی در ادامه به تبیین نقش علم کلام در رقابت‌های فکری جهان پرداخت و افزود: حوزه باید در پنج دایره کلان فعال باشد؛ نخست درون‌مذهب برای پالایش و مقابله با انحرافات، دوم در سطح جهان اسلام برای عرضه معارف اهل‌بیت (ع)، سوم در عرصه گفت‌وگو با ادیان توحیدی، چهارم در مواجهه با مکتب‌ها و ادیان شرقی و در نهایت در دایره فرادینی برای مقابله با الحاد نوین.

وی تأکید کرد: قم باید در همه این عرصه‌ها با منطق کلامی و عقلانی حضور یابد و مرزهای علم کلام را توسعه دهد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به نسبت کلام با علوم دیگر اظهار داشت: مباحث علوم پایه و حتی علوم انسانی در بسیاری موارد «شبهه‌زا» است، بنابراین لازم است این حوزه‌ها در پرتو نگاه فلسفی و رویکرد کلامی مورد ارزیابی قرار گیرند تا هم نقاط قوت آشکار شود و هم انحرافات احتمالی اصلاح گردد.

آیت‌الله اعرافی بر ضرورت توجه به «نظامات فلسفی و فلسفه مضاف» تأکید کرد و افزود: فلسفه روح علوم انسانی اسلامی است و فقیه باید علاوه بر اتخاذ رویکرد دفاعی در برابر شبهات، موضع تبیینی نسبت به مبانی فقهی و انطباق آنها با مبانی اسلامی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نو گفت: هوش مصنوعی امروز مرزهای دانش را درنوردیده و حتی به عمق علوم نفوذ کرده است؛ حوزه علمیه نباید در این عرصه عقب بماند و این فناوری هم در عرصه پژوهشی و هم در عرصه کاربردی می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های فراوانی برای علوم اسلامی به همراه داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: آینده حوزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تربیت نیروی انسانی شامل مبلغ، محقق و استاد است و اگر در این زمینه غفلت شود و پایه‌های علمی حوزه تضعیف گردد، شبهات و انحرافات به آسانی نفوذ خواهد کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پایان با تقدیر از فعالیت‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در زمینه بهره‌گیری از هوش مصنوعی، گفت: این مرکز اقدامات ارزشمندی در خدمت به علوم اسلامی و انسانی انجام داده و تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی و همکاران ایشان شایسته قدردانی است.

