هشدار به زنانی که ناخن های «براق» دارند

کارشناس اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از ممنوعیت استفاده از ماده TPO برای براق کردن و محکم کردن ناخن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، کیانا روحی گفت: این ماده برای براق کردن و محکم کردن ناخن‌ها استفاده می‌شود، اما مصرف آن می‌تواند سلامت کاربران و تکنسین‌های سالن‌های زیبایی را به خطر اندازد.

وی افزود: مطالعات علمی نشان داده است که این ماده در حیوانات می‌تواند مشکلاتی برای تولیدمثل ایجاد کند و احتمال تأثیر منفی بر فرآیند باروری وجود دارد.

روحی ادامه داد: به همین دلیل، استفاده از TPO در محصولات آرایشی و بهداشتی، از جمله کاشت ناخن و لاک ژل، برای مصرف‌کنندگان ایمن نیست و خطرات بالقوه جدی دارد.

کارشناس اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی افزود: اتحادیه اروپا با استناد به همین شواهد، استفاده از این ماده در محصولات کاشت ناخن و لاک ژل را ممنوع کرده است.

روحی افزود: اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی موضوع را به معاونت‌های غذا و دارو اطلاع‌رسانی کرده و واحدهای تولیدی موظف به اصلاح فرمولاسیون و استفاده از مواد ایمن هستند.

وی توصیه کرد تا زمان اصلاح فرمولاسیون، بانوان در صورت امکان از مصرف این محصولات خودداری کنند.

