هشدار به زنانی که ناخن های «براق» دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، کیانا روحی گفت: این ماده برای براق کردن و محکم کردن ناخنها استفاده میشود، اما مصرف آن میتواند سلامت کاربران و تکنسینهای سالنهای زیبایی را به خطر اندازد.
وی افزود: مطالعات علمی نشان داده است که این ماده در حیوانات میتواند مشکلاتی برای تولیدمثل ایجاد کند و احتمال تأثیر منفی بر فرآیند باروری وجود دارد.
روحی ادامه داد: به همین دلیل، استفاده از TPO در محصولات آرایشی و بهداشتی، از جمله کاشت ناخن و لاک ژل، برای مصرفکنندگان ایمن نیست و خطرات بالقوه جدی دارد.
کارشناس اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی افزود: اتحادیه اروپا با استناد به همین شواهد، استفاده از این ماده در محصولات کاشت ناخن و لاک ژل را ممنوع کرده است.
روحی افزود: اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی موضوع را به معاونتهای غذا و دارو اطلاعرسانی کرده و واحدهای تولیدی موظف به اصلاح فرمولاسیون و استفاده از مواد ایمن هستند.
وی توصیه کرد تا زمان اصلاح فرمولاسیون، بانوان در صورت امکان از مصرف این محصولات خودداری کنند.
