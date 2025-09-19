به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در بیانیهای با حمایت از «کاروان بینالمللی صمود» اعلام کردند: این اقدام جلوهای از انساندوستی و مسئولیتپذیری جمعی است که هم به یاری فوری مردم مظلوم غزه میشتابد و هم پیامی روشن به وجدان عمومی جهان میدهد.
در این بیانیه آمده است: آرمان قدس ریشه در عدالت تاریخی و حقوق انسانی مردم فلسطین دارد و وحدت مردمی میتواند نیروی عظیمی در برابر ظلم ایجاد کند. فعالان دانشگاهی با اشاره به رنجهای مردم غزه، اقدام کاروان صمود را چراغ امیدی برای آزادیخواهان جهان دانستند و تأکید کردند که امروز غزه محور وحدت همه عدالتخواهان و آزادگان جهان است.
متن کامل این بیانیه را از اینجا دریافت کنید و همچنین میتوانید اسامی امضاءکنندگان این طرح را از اینجا مشاهده کنید.
