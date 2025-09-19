  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

حمایت جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران از کاروان صمود



جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای حمایت خود را از «کاروان بین‌المللی صمود» اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای با حمایت از «کاروان بین‌المللی صمود» اعلام کردند: این اقدام جلوه‌ای از انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری جمعی است که هم به یاری فوری مردم مظلوم غزه می‌شتابد و هم پیامی روشن به وجدان عمومی جهان می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: آرمان قدس ریشه در عدالت تاریخی و حقوق انسانی مردم فلسطین دارد و وحدت مردمی می‌تواند نیروی عظیمی در برابر ظلم ایجاد کند. فعالان دانشگاهی با اشاره به رنج‌های مردم غزه، اقدام کاروان صمود را چراغ امیدی برای آزادی‌خواهان جهان دانستند و تأکید کردند که امروز غزه محور وحدت همه عدالت‌خواهان و آزادگان جهان است.

متن کامل این بیانیه را از اینجا دریافت کنید و همچنین می‌توانید اسامی امضاءکنندگان این طرح را از اینجا مشاهده کنید.

