به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای با حمایت از «کاروان بین‌المللی صمود» اعلام کردند: این اقدام جلوه‌ای از انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری جمعی است که هم به یاری فوری مردم مظلوم غزه می‌شتابد و هم پیامی روشن به وجدان عمومی جهان می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: آرمان قدس ریشه در عدالت تاریخی و حقوق انسانی مردم فلسطین دارد و وحدت مردمی می‌تواند نیروی عظیمی در برابر ظلم ایجاد کند. فعالان دانشگاهی با اشاره به رنج‌های مردم غزه، اقدام کاروان صمود را چراغ امیدی برای آزادی‌خواهان جهان دانستند و تأکید کردند که امروز غزه محور وحدت همه عدالت‌خواهان و آزادگان جهان است.

متن کامل این بیانیه را از اینجا دریافت کنید و همچنین می‌توانید اسامی امضاءکنندگان این طرح را از اینجا مشاهده کنید.