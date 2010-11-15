به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، الیاس ایلماز تبعه کشور ترکیه ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: 10 نفر از حاضران در کشتی مرمره و جانبازان آن حادثه مجددا در قالب کاروان آسیایی امدادرسان با حضور تعداد زیادی از آزادی خواهان در نیمه دوم آذرماه امسال به سمت غزه حرکت خواهند کرد.

وی گفت: خداوند بطور قطع یاری گر مسلمانانی است که بصورت یک دست واحد و متحد برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین تلاش می کنند.

وی افزود: شکست محاصره غیر انسانی غزه، اعمال فشار افکار عمومی بر علیه رژیم صهیونیستی و جریان سازی رسانه ای در دنیا به نفع اسلام را از مهمترین اهداف حضورم در کاروان آسیایی امداد رسانی است.

ایلماز بیان داشت: چندی پیش کاروان آزادی از استانبول به سمت غزه برای کمک رسانی حرکت کرد اما توسط رژیم غاصب صهیونیستی مورد هجوم مسلحانه قرار گرفت.

وی گفت: تجهیزات امدادی و دارویی کاروان آزادی امانت مردم بود واعضای این کاروان با تمام تلاش و از جان گذشتگی در مقابل حمله ناجوانمردانه نیروهای رژیم صهیونیستی و بمب ها و سلاح های قوی آنان ایستادگی کردند تا برای این امانت ها اتفاقی نیفتد.

ایلماز بیان داشت: سختی ها و مشکلاتی که اعضای کاروان آزادی متحمل شدند در برابر محاصره چند ساله مردم غزه توسط رژیم غاصب ناچیز است.

این شهید زنده که درحمله کماندوهای صهیونیستی به کشتی های کاروان آزادی زخمی شده است، ادامه داد: بعد از شهادت و زخمی شن تعداد زیادی از افراد بیگناه کاروان آزادی توسط رژیم غاصب، می توانیم حال واقعی مردم غزه را درک کنیم.

ایلماز افزود: تمام مسلمانان و سایر آزادی خواهان جهان بویژه مردم کشور ترکیه خواستار شکست محاصره غزه هستند.

وی برای شرکت و سخنرانی در همایش رسالت ناتمام که شب گذشته در سرسرای فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد به زاهدان سفر کرده بود.

کماندوهای صهیونیستی چندی پیش با حمله به کاروان آزادی برای کمک به مردم غزه در آبهای بین المللی 9 امدادگر تبعه ترکیه را شهید و با سرقت محموله امدادی آن را به بنادر فلسطین اشغالی منتقل کردند.