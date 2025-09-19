ایران آماده مقابله متناسب با هر سناریوی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف اظهار کرد: دین اسلام یک دین اجتماعی است ولی خلوت با خود و با خدا نیاز اساسی انسان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه در محکومیت حمله اسرائیل به قطر بیان کرد: بیانیه پایانی این نشست ضمن محکومیت حمله، با انتقاد جمهوری اسلامی ایران به دلیل تأکید بر راه‌حل دو دولتی و تقدیر از نقش آمریکا مواجه شد. بلافاصله پس از نشست، اسرائیل حملات خود به غزه، لبنان و سوریه را تشدید کرد.

عاشوری افزود: تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال قهرمان جهان شد. رهبر انقلاب در پیامی این قهرمانی را تبریک گفتند و با اشاره به «تلاش اعجاب‌انگیز» و «رفتار تحسین‌آمیز» تیم، فرمودند: آمیزه‌ی قدرت و معنویت، آفریننده‌ی ارزش‌های والا است.

امام جمعه سیراف یادآور شد: این پیام در شرایط حساس پساجنگ ۱۲ روزه، با هدف تقویت انگیزه ملی و خودباوری جامعه، به ویژه در میان نسل جوان، صادر شد.

وی گفت: این موفقیت ورزشی به عنوان نمایشی از «قدرت نرم» ایران و تلفیق موفقیت‌آمیز قدرت و معنویت به عنوان دو رکن هویت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی قلمداد شده است.

حجت‌الاسلام عاشوری آغاز سال تحصیلی جدید را به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری، توصیف کرد و با تبریک به دانش‌آموزان و معلمان از دانش‌آموزان خواست با پشتکار و جدیت به استقبال سال جدید تحصیلی بروند.

وی خاطر نشان کرد: آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور ایستادگی و جانفشانی ملت ایران در برابر متجاوزان است. این هفته فرصتی برای پاسداشت فداکاری شهدا، جانبازان و ایثارگران و تأکید بر تداوم روحیه مقاومت برای حفظ عزت و امنیت کشور است.

امام جمعه سیراف اضافه کرد: اروپا قصد دارد از فردا تا ۵ مهرماه با اعمال فشار مضاعف بر ایران، امتیازگیری کند و تحریم‌ها را در بازه ۵ تا ۷ مهر (۲۷ تا ۲۹ سپتامبر) بازگرداند.

وی افزود: این تحریم‌ها عمدتاً اثر روانی دارند. ایران آماده مقابله متناسب با هر سناریو است. در این شرایط، وحدت و انسجام ملی و تمرکز بر سیاست‌های اصلی نظام اسلامی، کلید خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اگر خطای دیگری از رژیم منحوس صهیونیستی سر زند دنیای بدون اسرائیل اتفاق خواهد افتاد تصریح کرد: ایران با آزمایش موشکی اخیر، پیامی هشدارآمیز به طرف‌های غربی و رژیم صهیونیستی ارسال کرد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط غرب می‌تواند به عکس‌العملی میدانی و غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.

وی گفت: ایران با این حرکت تاکید کرد که تقابل با آن ممکن است از سطح حقوقی به میدان عمل ارتقا یابد و تبعات آن برای طرف مقابل سنگین خواهد بود.