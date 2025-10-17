امام جمعه رامشیر: زیست عفیفانه حق الهی و انسانی دختران و زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، سخن خود را با موضوع «زیست عفیفانه» آغاز کرد و آن را یکی از حقوق بنیادین انسان دانست؛ حقی الهی و انسانی که باید در بستر آموزش و تربیت، پرورده و پاسداری شود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در انسانسازی، گفت: مدرسه تنها یک نهاد اداری نیست بلکه مأمن تربیت میلیونها فرزند این ملت است و اگر جامعهای دچار بحران فرهنگی شود، آموزش و پرورش باید در صف اول جهاد فرهنگی قرار گیرد.
امام جمعه رامشیر افزود: اگر بخواهیم نسلی پاک و باعفت تربیت کنیم، باید از کودکی فرهنگ حجاب و پاکی را با آموزشی خردمندانه و رفتاری درست در دل فرزندانمان بنشانیم.
وی، بیحیایی را تهدیدی برای کرامت زن، امنیت روانی خانواده و سلامت اجتماعی دانست و تأکید کرد: بیعفتی یعنی تضییع حقوق دیگران و نابودی بنیان خانوادهها.
وی خطاب به معلمان گفت: رسالت شما تنها انتقال دانش نیست بلکه بیدار کردن وجدان نسل آینده است. دختران باید بیاموزند که پوشش و حیا، پرچم عزت آنان است و پسران باید بدانند که احترام به حریم زن، نشانه مردانگی است.
حجتالاسلام هاشمی به سیاستهای ایرانهراسی غرب پرداخت و با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای ایران، این رفتارها را جاهلانه، جنونآمیز و بیشرمانه توصیف کرد.
وی گفت: سیاست ایرانهراسی، ابزاری پوسیده برای رونق بازار تسلیحات غربی و سلطهجویی در منطقه است. هدف آن، منحرفسازی افکار عمومی کشورهای عربی از دشمن اصلی یعنی رژیم صهیونیستی و ایجاد تفرقه میان ملتهای مسلمان است.
امام جمعه رامشیر با اشاره به طرح ناتوی عربی، آن را خائنانه و در راستای مقابله با محور مقاومت دانست و تأکید کرد: مشکل آمریکا با ایران، هستهای بودن نیست؛ بلکه عقیدتی بودن ایران است. ایران مظهر ایمان، استقلال و مقاومت است و تا زمانی که این شمع روشن است، هیچ طوفانی آن را خاموش نخواهد کرد.
حجتالاسلام هاشمی به مطالبهگری دانشجویان دانشگاه پیامنور رامشیر پرداخت و گفت: این مرکز با بیش از ۷۰۰ دانشجو از رامشیر و شهرهای همجوار، با مشکلات جدی روبهروست. شهریهها به حساب مرکزی تهران واریز میشود و سهمی برای مرکز محل تحصیل در نظر گرفته نمیشود؛ در حالیکه فضاهای رفاهی مانند سالن غذاخوری، نمازخانه و وسایل گرمایشی در زمستان وجود ندارد.
وی خواستار اختصاص بخشی از شهریهها به امور رفاهی و فرهنگی مراکز شهرستانی شد و تأکید کرد: دانشجو انتظار دارد محیط علم، با کرامت و آرامش همراه باشد.
امام جمعه رامشیر همچنین از درخشش دانشآموزان شهرستان در جشنواره نوجوان خوارزمی، مسابقات قرآن، عترت و نماز، و کنکور سراسری تقدیر کرد. حضور ۲ نفر در مرحله کشوری جشنواره خوارزمی، کسب رتبههای برتر کشوری توسط ۳ نفر در مسابقات قرآنی و قبولی چشمگیر در دانشگاههای فرهنگیان، فنی و حرفهای و روزانه، نشان از رشد علمی و تربیتی دانشآموزان رامشیری دارد.
