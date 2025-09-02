اعزام کودک ۲ ساله از خارگ به بوشهر با بالگرد برای ادامه درمان

محمدرضا دشتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام یک کودک ۲ ساله مبتلا به بیماری کاوازاکی به بوشهر با بالگرد ستاد هدایت خبر داد.
مدیر عملیات عمومی خارگ اظهار داشت: این اعزام عصر امروز با هماهنگی ستاد هدایت استان بوشهر و حضور همراه طبی از سوی ستاد هدایت بوشهر انجام شد تا شرایط درمانی مناسب برای کودک فراهم گردد.
دشتیزاده ضمن قدردانی از تلاشهای تیم پزشکی و پرسنل فرودگاه خارگ، افزود: پرسنل بیمارستان خلیج فارس خارگ نیز در این عملیات همکاری نزدیکی داشتند که موجب سرعتبخشی و ایمنی انتقال بیمار شد.
وی همچنین از ستاد هدایت استان بوشهر، بیمارستان خلیج فارس و تمامی عوامل دخیل در عملیاتهای اورژانسی تشکر کرد و تاکید نمود: تلاشهای مستمر همه این بخشها تضمینی برای حفظ سلامت و جان شهروندان است.
نظر شما