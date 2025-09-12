به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن اسکندری، در خطبههای نمازجمعه این هفته با تأکید بر اینکه ایمان حقیقی با نفی طاغوت معنا پیدا میکند، اظهار کرد: طاغوت اعظم در زمانه ما آمریکا است و ایستادگی در برابر آن، شاخص اقتدار ملتها به شمار میرود.
وی با انتقاد از وابستگی برخی کشورهای عربی منطقه به ایالات متحده تصریح کرد: تا زمانی که این کشورها زیر سلطه واشنگتن باشند، نمیتوانند ادعای مسلمانی داشته باشند. نمونه روشن این وابستگی قطر است که باوجود میزبانی از بزرگترین پایگاههای پدافندی آمریکا، هیچگاه نتوانسته روی پای خود بایستد.
امامجمعه بوئینمیاندشت با اشاره به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه قطر خاطرنشان کرد: این اقدام زنگ هشدار برای همه دولتهای عربی است، چرا که نقشه شوم دشمنان چیزی جز اجرای طرح نیل تا فرات نیست.
حجتالاسلام اسکندری ریشه اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در «کفر به طاغوت» دانست و افزود: قدرت ملت ایران برخاسته از ایمان و استقلال است و همین اصل باعث شده که کشورمان در برابر فشارها و توطئهها پایدار بماند.
وی بر ضرورت اتحاد و همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: امروز همه ما وظیفه داریم با همدلی و پشتیبانی از نظام اسلامی، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کنیم.
