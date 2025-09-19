ضرورت استفاده از تجهیزات به روز برای نیروهای انتظامی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار، با اشاره به نقش هوش مصنوعی در آینده زندگی بشر، خواستار گسترش سواد و آگاهی عمومی در این زمینه شد.

مطالبه جدی برای تجهیز یگان‌های امنیتی و ریشه‌یابی تروریسم

امام جمعه بنجار تصریح کرد: رژیم کودک‌کش اسرائیل و آمریکا پشتیبان اصلی گروه‌های تروریستی در استان سیستان و بلوچستان هستند که هر از چند گاهی شاهد حملات تروریستی آنها هستیم.

وی ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، سپاه، مرزبانی و سربازان گمنام امام زمان (عج)، با تأکید بر ضرورت تأمین امکانات حرفه‌ای برای نیروهای مدافع امنیت، از مسئولان ذیربط خواست تا با ورود جدی به این مسئله، از تکرار فجایعی که موجب داغدار شدن خانواده‌ها و یتیمی فرزندان می‌شود، جلوگیری کنند.

امام جمعه بنجار همچنین از ریش‌سفیدان، معتمدین و تریبون‌داران استان خواست تا در کنار مسئولان، در راستای ایجاد امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان ایفای نقش کنند.

انتقاد از نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی در سیستان

‌وی ضمن اذعان به هزینه‌های سنگینی که نظام برای توسعه این منطقه متحمل شده است، از ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی این پروژه‌ها انتقاد کرد.

حجت الاسلام اربابی عدم انجام مطالعات تحقیقاتی و علمی جامع پیش از آغاز پروژه‌ها و همچنین عدم پایبندی به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده را از جمله مهمترین مشکلات این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به پروژه‌هایی که سال‌ها از زمان اتمامشان گذشته و همچنان نیمه‌کاره رها شده‌اند، خواستار نظارت دقیق‌تر بر پروژه‌های عمرانی و مطالبه‌گری جدی و محترمانه از سوی مردم و مسئولان محلی شد تا در مسیر پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر استان قدم برداشته شود.