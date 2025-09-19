مطالبه مشترک ائمه جمعه سیستان و بلوچستان بر تجهیز نیروهای نظامی استان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان سیستان و بلوچستان، با موقعیت جغرافیایی حساس و مرزی خود، سال‌هاست که هدف توطئه‌های گروهک‌های تروریستی و معاندان قرار گرفته است. حوادث تروریستی مکرر در این استان، نه تنها امنیت و آرامش مردم را مختل کرده، بلکه باعث شهادت جمعی از حافظان امنیت و داغدار شدن خانواده‌های آنها شده است. یکی از دلایل آسیب‌پذیری نیروهای امنیتی و انتظامی در برابر این حملات، نبود تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی است. نیروهای فداکاری که جان خود را در دست گرفته و برای حفظ امنیت و آرامش مردم شبانه‌روز تلاش می‌کنند، نیازمند تجهیزات مدرن و به‌روز هستند تا بتوانند در برابر تهدیدات پیچیده تروریستی ایستادگی کنند.

تجهیز مأموران امنیتی و انتظامی به خودروهای ضدگلوله، سلاح‌های پیشرفته، تجهیزات ارتباطی مدرن و سایر ابزارهای حفاظتی، امری ضروری و حیاتی است. این تجهیزات نه تنها جان نیروهای امنیتی را حفظ می‌کند، بلکه باعث افزایش کارایی و توانایی آنها در مقابله با تروریست‌ها می‌شود. همچنین، تقویت زیرساخت‌های امنیتی و به‌روز رسانی تجهیزات، می‌تواند به بازدارندگی در برابر حملات تروریستی کمک کند و احساس امنیت را در میان مردم و نیروهای خدمتگزار تقویت نماید.

در این راستا، امامان جمعه استان بارها بر لزوم توجه جدی مسئولان کشوری به تجهیز نیروهای امنیتی تأکید کرده‌اند. تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی به تجهیزات پیشرفته، نه تنها یک نیاز فوری است، بلکه گامی اساسی در جهت برقراری امنیت پایدار و حفظ جان حافظان امنیت در این استان مرزی و استراتژیک به شمار می‌رود.

ضرورت بروزرسانی تجهیزات نظامی در سیستان و بلوچستان

امام جمعه شهر زابل، با اشاره به حملات مکرر و لزوم تقویت تجهیزات نیروهای امنیتی، خواستار بروزرسانی تجهیزات نظامی، از جمله خودروهای ضدگلوله و پهپادها، شد.

حجت الاسلام مجید پوراندخت، همچنین بر حمایت حقوقی از نیروهای امنیتی و لزوم توجه جدی مسئولان کشوری به این موضوع تأکید کرد. پوراندخت از معتمدین و بزرگان منطقه خواست تا در حفظ امنیت و مقابله با عناصر مخرب نقش فعال‌تری ایفا کنند.

اهمیت استفاده از تکنولوژی روز در محافظت از جان نیروهای امنیتی

امام جمعه شهر هیرمند، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تکنولوژی در محافظت از جان نیروهای امنیتی، تأکید کرد که شهادت نیروهای فداکار، اگرچه مایه افتخار است، اما مسئولان باید با تجهیز نیروهای استان به امکانات لازم، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

حجت الاسلام صالحی والا، در چهار نکته به حوادث تروریستی اخیر پرداخت و گفت: خون شهدا را مایه عزت و امنیت دانست و رژیم صهیونیستی را منشأ حمایت از گروهک‌های تروریستی خواند.

وی از تلاش‌های نیروهای امنیتی قدردانی کرد و از وزیر کشور و مسئولان امنیتی خواست تا نیروهای استان را به تجهیزات روز، از جمله خودروهای ضدگلوله و سلاح‌های پیشرفته، مجهز کنند.

وی همچنین از معتمدین و ریش‌سفیدان خواست تا در ایجاد امنیت پایدار همکاری کنند.

نیاز مأموران امنیتی استان به خودروهای ضدگلوله

امام جمعه شهر علی اکبر، بر اهمیت حقوق شهروندی و لزوم برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین نیاز نیروهای امنیتی در استان را خودروهای ضدگلوله دانست و از دستگاه‌های انقلابی خواست تا تدابیر بازدارنده‌ای برای مجرمان اتخاذ کنند.

حجت الاسلام احمد لطفیان سرگزی، همچنین از مسئولان عالی رتبه کشور خواست تا قوانین جزایی را بازنگری کنند و از معتمدین و علما خواست تا با دعوت به اتحاد، نیروی انتظامی را در برقراری امنیت پایدار همراهی کنند.

امام جمعه شهر هامون نیز به موقعیت جغرافیایی حساس استان اشاره کرد و تأکید کرد و بیان داشت: دشمنان از طریق گروهک‌های مسلح و با سوءاستفاده از ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا به امنیت استان ضربه بزنند.

حجت الاسلام ابراهیم گزمه از مسئولان کشوری خواست تا قول‌های خود در زمینه تجهیز پایگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی را عملی کنند تا از شهادت نیروهای نظامی و انتظامی جلوگیری شود.

وی نقش علما را در روشنگری و مقابله با جهل تأکید کرد و گفت: سکوت برخی علما در قبال حوادث تروریستی مسئولیت‌آور است و باید در فردای قیامت پاسخگو باشند و وظیفه آنها روشنگری و هدایت جامعه است.