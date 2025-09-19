مدال خوش رنگ طلا بر گردن تانک بختیاری؛ میرزازاده قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، امین میرزازاده کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال به مصاف داریوش ویتک از مجارستان رفت که این مبارزه به سود امین میرزازاده به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران موفق شد به مدال خوش رنگ طلا برسد.

میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت‌.

پیش از این علیرضا فرخی کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان به مدال خوش‌رنگ طلا رسید. پیام احمدی دیگر کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان هم در اولین تجربه حضور در مسابقات جهانی با ۱۹ سال سن به مدال نقره رسید. علیرضا عبدولی دیگر کشتی‌گیر کشورمان در وزن ۷۷ کیلوگرم دستش از مدال کوتاه ماند.